La Honda e debutta in Italia e lo fa come auto ufficiale della Nazionale di Rugby per tutto il 2020. Il rinnovo della sponsorizzazione della Federaione Italiana Rugby (FIR) per 12 mesi è stata presentata prima della gara d'esordio dell’Italia, in casa, nel Torneo 6 Nazioni contro la Scozia.

Nella stessa occasione, a margine della conferenza stampa pre-gara del Capitano dell’Italrugby Luca Bigi, il direttore Commerciale della FIR, Carlo Checchinato, e il Direttore Generale di Honda Motor Europe Italia, Simone Mattogno, hanno illustrato i termini del nuovo accordo.

Testimonial Green

L’auto che rappresenterà la Nazionale della Palla Ovale è dunque la Honda e, la prima EV del brand ad arrivare in Europa. A lei è affidato il compito di guidare la cosiddetta "rivoluzione green" del Marchio di Tokyo, che vedrà l'intera gamma elettrificata entro il 2022.

Honda e arriverà sul mercato italiano nella tarda primavera del 2020. Prima di allora, potrà essere vista in anteprima dal pubblico del 6 Nazioni, in occasione delle partite che la Nazionale Italiana di rugby disputa presso lo Stadio Olimpico di Roma, sabato 22 febbraio e sabato 14 marzo.

Esposta al Villaggio Terzo Tempo

Honda sarà presente durante il Terzo Tempo allestito presso il Villaggio Olimpico con un proprio stand e sarà quella la vetrina in cui Honda e si presenterà al pubblico italiano. Honda Motor Europe Italia supporterà i colori azzurri per tutta la durata del Sei Nazioni attraverso i canali social ufficiali.