Seat ha investito non poco per creare e far maturare il marchio sportivo Cupra, che si è da poco trasferito nel suo nuovo quartier generale (in stile pistaiolo) e sta mettendo a punto il suo primo modello specifico, il crossover ibrido Formentor.

Nel frattempo la casa spagnola ha svelato i suoi futuri modelli da corsa, entrambi derivati dalla compatta Cupra Leon, con i quali sarà in pista dalla stagione sportiva 2020: sono la Leon Competición, per le gare turismo TCR o per quelle di durata, e la e-Racer, sviluppata invece per le gare del futuro campionato turismo per auto elettriche, al via quest'anno con alcune tappe di prova in attesa del 2021, quando avrà una formula di gara in stile Rallycross.

Una vecchia conoscenza, quel 2.0

La Cupra Leon Competición è tecnicamente più convenzionale, perché adotta il motore 4 cilindri turbo di 2 litri della Leon stradale: eroga 340 CV (30 in più) a 6.800 giri e 410 Nm di coppia. Il cambio sequenziale a 6 rapporti arriva dallo specialista Hewland. A completare l’allestimento ci sono le sospensioni pluri-regolabili, la carrozzeria rivista in funzione dell’aerodinamica e la gabbia di sicurezza all’interno, che si può modificare o rimuovere. La casa spagnola dichiara un tempo di 4,5 secondi per l’accelerazione da 0 a 100 km/h e 260 km/h di velocità massima.

Quattro motori e il doppio della potenza

E’ più innovativa la Cupra e-Racer, sempre grintosa anche se meno esagerata nello stile: a differenza della Leon Competición, infatti, non ha la presa di raffreddamento nel cofano anteriore e l’alettone posteriore è meno sporgente. Sono diversi anche i passaruota, disegnati per estrarre l’aria: in questo modo aumenta l’effetto suolo e l’auto diventa più stabile all’aumentare della velocità. Ha quattro motori elettrici (due per asse delle ruote) e sviluppa ben 680 CV, oltre a 960 Nm, mentre le batterie sono da 65 kWh: lo 0-100 km/h è in 3,2 secondi, per una velocità massima di 270 km/h.

