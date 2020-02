La concept Mercedes EQA presentata nel 2017 al Salone di Francoforte sta pian piano prendendo forma, per diventare un modello di serie già nel corso del 2020. Un modello che si posizionerà nel cuore del segmento più amato dagli automobilisti: quello dei SUV/crossover compatti.

La Casa ha annunciato che la versione definitiva della entry-level ad assetto rialzato della gamma elettrica - l'equivalente EV della GLA - verrà svelata quest'anno - con probabile presenza al Salone di Ginevra 2020 - e a conferma di ciò, ha pubblicato alcuni scatti di un esemplare camuffato in fase di test sui ghiacci svedesi.

268 CV e batteria da 60 kWh

Dalle immagini sembra che il prototipo abbia già una carrozzeria semi-definitiva, tra i cumuli di neve in modo tale da valutare l'efficienza del sistema elettrico alle basse temperature. Nello specifico, gli ingegneri stanno lavorando sulla gestione della batteria con un'attenzione particolare alla fase di ricarica in condizioni estreme e al monitoraggio del controllo di trazione e dei sistemi di recupero di energia.

Fotogallery: Mercedes EQA, i test del prototipo sulla neve

7 Foto

Mercedes non ha ancora diffuso alcun "numero" ufficiale, con la EQA che dovrebbe fare affidamento su una coppia di motori elettrici per una potenza complessiva di 268 CV e una coppia istantanea di 499 Nm. Questi garantirebbero un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa cinque secondi e un layout a trazione integrale dato che un motore elettrico fornirà motricità all'asse anteriore e l'altro a quello posteriore.

Per quanto riguarda la batteria, l'EQA Concept - questo è, per il momento, il suo nome ufficiale - dovrebbe montare un pacco con una capacità totale di oltre 60 kWh. Questo permetterebbe un'autonomia di circa 400 km.

Mercedes a Ginevra con la gamma plug-in

La Mercedes EQA verrà prodotta nello stabilimento smart di Hambach e anticiperebbe l'arrivo della EQB, equivalente elettrica della GLB che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2021.

Nel frattempo, Mercedes porterà alcuni modelli elettrificati interessanti al prossimo Salone di Ginevra, primo tra tutte la versione ​​ibridi plug-in del restyling della Classe E. Sono attese inoltre le plug-in di GLA, GLB e CLA mosse dallo stesso motore che già abbiamo visto su A250e e B250e.