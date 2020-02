La notizia era nell’aria ed è arrivata, seppur quasi all’ultimo momento. Il Salone di Ginevra 2020 è stato cancellato insieme a tutte le altre manifestazioni pubbliche svizzere con oltre 1.000 persone. E si tratta, evidentemente, di una decisione imposta dal consiglio federale per combattere l’epidemia di Coronavirus che è arrivata anche Svizzera (sono i 5 casi accertati al momento), come nel resto del mondo.

La prima volta

Dunque il Palexpo non aprirà le sue porte il 3 marzo per la stampa e il 5 marzo per il pubblico. E’ la prima volta in 96 anni di storia (escludendo la seconda guerra mondiale), una cancellazione drammatica per tante ragioni, ma inevitabile alla luce dell’emergenza globale che non avrebbe reso politicamente accettabile il mantenimento di un evento internazionale qual è il Salone di Ginevra.

L’opportunità di un Salone in streaming

In questi minuti è partita la corsa alla riorganizzazione da parte delle Case Automobilistiche che dovranno decidere se mantenere fede ai loro programmi di comunicazione presentando le auto in teleconferenza o rinviando a data da destinarsi i rispettivi reveal.

Il nostro impegno come Motor1.com resta quello di raccontarvi puntualmente la manifestazione, in qualsiasi nuova forma essa si svolgerà e augurandoci un ritorno alla normalità quanto più rapido possibile. Per le persone, per la nostra società, per l’economia e quindi per il mondo dell’auto.

Le tante novità attese

Pur con numerose assenze di peso da parte della Case automobilistiche, il Salone di Ginevra 2020 avrebbe dovuto proporre diverse novità di rilievo per il mercato. Fra le più attese ricordiamo la Fiat 500 elettrica, la nuova Audi A3 e un nuovo SUV compatto Toyota B, ma anche Hyundai i20, Mercedes Classe E restyling, Porsche 911 Turbo, Seat Leon, Dacia concept elettrica, Volkswagen Golf GTI e Skoda Enyaq, solo per citarne alcune.