In attesa da capire quando e come il restyling della Mercedes Classe E verrà presentato dopo la cancellazione del Salone di Ginevra, ecco arrivare il teaser che mostra il frontale della rinnovata berlina della Stella. Un’immagine che mette in risalto le nuove luci LED anteriori con nuovo disegno, ispirato a quello della sorellina Classe A.

I proiettori frontali saranno solo una delle numerose novità della nuova Classe E, attesa con nuovi e ancora più sofisticati sistemi di assistenza alla guida, infotainment aggiornato e naturalmente nuovi dettagli estetici per carrozzeria e abitacolo.

All’insegna della tradizione

In realtà la Mercedes Classe E restyling si era già mostrata a gennaio in occasione del CES di Las Vegas, ancora però camuffata nei punti giusti per coprire il nuovo stile di luci, paraurti e altri elementi. Camuffature che avevano però messo in mostra il doppio stile della mascherina, con disegno classico o a trama tridimensionale. Peculiarità che probabilmente differenzieranno le varie motorizzazioni presenti.

Fotogallery: Mercedes Classe E restyling, le prime immagini

45 Foto

E a proposito di motorizzazioni, saranno proprio loro le novità più importanti della Classe E (berlina e station, con cabrio e coupé in arrivo successivamente). L’elettrificazione la farà da padrona, molto probabilmente sia con versioni mild hybrid sia con unità ibride plug-in. Ma è ancora presto per esserne sicuri.

Tu parli e lei ascolta

Scontata la presenza dell’ormai rodato sistema di infotainment MBUX che sulla Classe E restyling dovrebbe avere ancora più funzionalità, mantenendo (e probabilmente potenziando) l’assistente vocale Hey Mercedes in grado di riconoscere il linguaggio naturale per settare differenti parametri.

Assieme al rinnovato MBUX quasi sicuramente ci saranno anche nuovi ADAS (gli aiuti alla guida) con i classici cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia, frenata d’emergenza e così via.