Un nuovo film di Batman è attualmente in fase di ripresa e, come sappiamo, questa volta nelle vesti del Cavaliere Oscuro ci sarà l'attore britannico Robert Pattinson. Il film uscirà nelle sale nel 2021 e, per dare un assaggio di cosa si troveranno davanti i fan, il regista Matt Reeves ha pubblicato su twitter le foto di quella che sarà a tutti gli effetti la nuova Batmobile.

Ci sono solo tre immagini ma, nonostante questo, dalle foto si capisce molto di che si tratta. Il cofano dell'auto è grande e, in gran parte, piatto, con una vistosa presa d'aria al centro. Dei fari si vede solo la luce, non i gruppi ottici, sicuramente alloggiati all'interno della griglia. Vi ricorda qualcosa? A noi sì. A prima vista sembra una delle muscle car più conosciute e, più precisamente, una Dodge Challenger del 1970.

Motore a vista e scarichi verticali

Se da davanti ricorda qualcosa, da dietro questa Batmobile perde molti di quei tratti caratteristici delle muscle car, e questo è evidente guardandola di tre quarti. I parafanghi posteriori sono enormi e di forma curva, sviluppati all'indietro dove terminano con i fari di forma trapezoidale a tre luci orizzontali. Due contrafforti tubolari uniscono i parafanghi con il tetto, molto corto perché l'intera sezione posteriore del veicolo è "a cielo aperto" per far spazio all'enorme motore a vista, sibili a quelli che abbiamo visto sull'ultima Ford GT.

È V8 o V10?

È proprio il propulsore a calamitare l'attenzione guardandola da dietro. Il motore ha una configurazione a V fortemente inclinata, ma ci sono ancora dei dubbi sul fatto che si possa trattare di un V8 o un V10. Al centro sembra esserci quella che è una delle parti iconiche e caratteristiche di ogni Batmobile, un bruciatore che fa da motore a reazione, un bel boost in caso di necessità. Guardando le foto con attenzione si notano anche gli scarichi che escono verticalmente su ciascun lato.

Sbirciando oltre il motore, è possibile intravedere gli interni, e sembra che questa Batmobile stia facendo un passo indietro nel tempo in termini di design. Al centro della plancia infatti c'è uno schermo abbastanza piccolo e non si vedono altri accessori hi-tech.

Nelle sale a giugno 2021

Il nuovo film arriverà al cinema il 25 giugno 2021, si chiamerà semplicemente "The Batman" e, secondo le indiscrezioni, dovrebbe trattare l'inizio della carriera da paladino del Cavaliere Oscuro. Per quanto riguarda il resto del cast, Zoë Kravitz farà Catwoman, Paul Dano e Colin Farrell i cattivissimi e astuti Enigmista e Pinguino e Jeffrey Wright il commissario James Gordon.