prenotare una nuova auto versando un anticipo su internet. La Tesla Model 3 è probabilmente la macchina che ci ha abituato per prima all’idea di poteruna nuova auto versando un anticipo

100 euro su un È una pratica che si sta diffondendo sempre di più e ora coinvolge un modello su cui ci sono parecchie aspettative: la nuova Toyota Yaris , per cui è possibile versare una cifra pari asu un sito dedicato per essere fra i primi a ricevere l’auto nel mese di giugno. Assieme alla sorella sportiva GR Yaris , anche lei prenotatile attraverso una piattaforma online

2.500 euro di incentivi

Ecobonus statali per le auto meno inquinanti, ovvero 2.500 euro di incentivi all’acquisto in caso di rottamazione, oppure 1.500 euro di sconto se non si possiede un’auto usata da rottamare. In particolare, per la nuova Yaris Hybrid si parla di un consumo dichiarato di 2,9 litri/100 km (34,5 km/litro) ed emissioni di 64 g/km di CO2. Il ciclo di omologazione è il vecchio NEDC, che per ora resta il riferimento per le agevolazioni governative all’acquisto previste per i modelli che emettono meno di 70 g/km. È soprattutto la nuova Toyota Yaris ibrida a risultare interessante per molte persone, visto che ci si aspettano dati di omologazione capaci di rientrare negliper le auto meno inquinanti, ovvero 2.500 euro di incentivi all’acquisto in caso di rottamazione, oppure 1.500 euro di sconto se non si possiede un’auto usata da rottamare. In particolare, per la nuova Yaris Hybrid si parla di un consumo dichiarato di(34,5 km/litro) ed emissioni di. Il ciclo di omologazione è il vecchio NEDC, che per ora resta il riferimento per le agevolazioni governative all’acquisto previste per i modelli che emettono meno di 70 g/km.

Fotogallery: Nuova Toyota Yaris

86 Foto

Un’ibrida molto elettrica

La nuova Yaris ibrida si basa su una piattaforma diversa da quella del modello attuale, che ospita un nuovo motore 3 cilindri 1.5 benzina a ciclo Atkinson abbinato ad un modulo elettrico riprogettato per migliorare l’efficienza. Il pacco batterie ora è agli ioni di litio (27% in meno di peso) e il motore elettrico e l'elettronica di potenza sono pensati per assistere di più il motore termico, per ridurre del 20% i consumi. E permettere, tra l’altro, di far viaggiare l’auto in elettrico per l’80% del tempo di funzionamento.

Nuova anche per guida e comfort