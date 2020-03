Poche settimane fa, i nostri fotografi avevano avvistato un muletto della Hyundai Kona restyling che dovrebbe arrivare sul mercato nel corso dell'anno. Queste nuove foto però sono più eccitanti, perché la protagonista potrebbe essere una versione sportiva marchiata N della crossover coreana.

Abbiamo sentito parlare per la prima volta di una Kona più sportiva nel maggio 2018 quando i tecnici si lasciarono sfuggire di un prototipo già prodotto ma che ancora non era stato confermato. Da queste foto il progetto sembrerebbe finalmente essere stato approvato e, a giudicare dalle foto, in una fase avanzata dello sviluppo.

Il 2.0 da 275 CV è lo stesso della i30 N

Il prototipo della Hyundai Kona N è pesantemente camuffato per cui non si notano bene le modifiche specifiche per questa versione che, sicuramente, si baserà sul restyling. Alcuni dettagli però si notano comunque, come i passaruota allargati, l'impianto frenante Brembo con pinze rosse e il doppio terminale di scarico al posteriore. È interessante notare che Hyundai stia testando la Kona N confrontandola con una Cupra Ateca, SUV più grande e più costoso.

Fotogallery: Hyundai Kona N, le prime foto spia

Sotto il cofano, la Kona N dovrebbe avere il 2.0 turbo benzina della i30 N da 275 CV e 352 Nm di coppia massima anche se forse, con il restyling della compatta, guadagnerà qualche cavallo in più. Per quanto riguarda le trasmissioni disponibili, la scelta dovrebbe essere tra un manuale a sei marce e un automatico a doppia frizione a sette marce.