Parlare di traffico e ingorghi in un periodo come questo, con l'Italia di fatto chiusa per l'emergenza coronavirus, fa quasi impressione. Ma il caso vuole che proprio oggi sia uscita la classifica stilata da Inrix con la classifica delle città più trafficate del mondo.

A guidare la classifica c’è Bogota. La capitale colombiana compie un balzo di 2 posizioni rispetto al terzo posto del 2019, complici anche i nuovi sistemi di conteggio effettuati da Inrix. Ma ci arriveremo dopo. Roma ha il triste primato di città più trafficata d'Italia e d'Europa.

Il traffico nel mondo

Bogotà ha scalzato Mosca dal gradino più alto del podio, con ben 191 ore perse all’anno imbottigliati nel traffico. Una cifra esorbitante seguita dalle 190 ore di Rio de Janeiro e dalle 158 di Città del Messico, rispettivamente seconda e terza nella classifica di città più trafficate del mondo. Instanbul è quarta con 153 ore mentre quinta si trova San Paolo con 152.

Roma, nonostante un monte ore superiore rispetto a chi si trova davanti a lei (166) è sesta, davanti ad altre capitali Europae come Parigi e Londra, seguite dalle prime 2 città statunitensi: Boston e Chicago. Nella top 25 è presente un’altra città italiana: Palermo al ventiquattresimo posto con 137 ore perse nel traffico.

Posizione Città Nazione Continente Ore perse nel traffico 1 Bogota Colombia Sud America 191 2 Rio de Janeiro Brasile Sud America 190 3 Città del Messico Messimo Nord America 158 4 Istanbul Turchia Asia 153 5 San Paolo Brasile Sud America 152 6 Roma Italia Europa 166 7 Parigi Francia Europa 165 8 Londra Regno Unito Europa 149 9 Boston USA Nord America 149 10 Chicago USA Nord America 145 11 SanPietroburgo Russia Europa 151 12 Philadelphia USA Nord America 142 13 Belo Horizonte Brazil Sud America 160 14 New York USA Nord America 140 15 Dublino Irlanda Europa 154 16 Jakarta Indonesia Oceania 150 17 Mosca Russia Europa 128 18 Quito Ecuador Sud America 144 19 Toronto Canada Nord America 135 20 Brussels Belgio Europa 140 21 Washington DC USA Nord America 124 22 Guayaquil Ecuador Sud America 130 23 Sydney Australia Oceania 119 24 Palermo Italia Europa 137 25 Lisbona Portogallo Europa 136

La situazione in Europa e in Italia

Come detto Roma guida la classifica europea, con un poco felice balzo dalla settima posizione. La classifica delle 25 città più trafficate d’Europa vede altre 3 città italiane: Palermo in ottava posizione, Torino in decima e Milano in quattordicesima. Il capoluogo lombardo ha perso 3 posizioni rispetto al 2018, mentre la città della Mole è passata dalla 22ma posizione. Palermo non era nemmeno in top 25 nel 2018 e al suo posto, alla posizione numero 20, era presente Napoli.

Posizione Città Nazione Ore perse nel traffico 1 Roma Italia 166 2 Parigi Francia 165 3 Londra Regno Unito 149 4 SanPietroburgo Russia 151 5 Dublino Ireland 154 6 Mosca Russia 128 7 Brussels Belgio 140 8 Palermo Italia 137 9 Lisbona Portugal 136 10 Torino Italia 123) 11 Atene Grecia 107 12 Nizhny Novgorod Russia 102 13 Belfast Regno Unito 112 14 Milano Italia 98 15 Lione Francia 105 16 Bristol Regno Unito 103 17 Budapest Ungheria 92 18 Edinburgo Regno Unito 98 19 Krasnodar Russia 94 20 Monaco di Baviera Germania 87 21 Barcellona Spagna 78 22 Manchester Regno Unito 92 23 Rostov-on-Don Russia 84 24 Lille Belgio 93 25 Samara Russia 80

I dati che fanno la differenza

Inrix, società statunitense specializzata in analisi di dati, ha preso in considerazione dati provenienti da app di navigazione e da navigatori satellitari installati nei sistemi di infotainment delle auto, così da avere un quadro il più ampio e preciso possibile dei flussi di traffico dentro e intorno le città. Tutti dati presi in forma anonima.

Dati che sono poi stati uniti ad altri (numero incidenti e altro) per avere un quadro il più completo possibile, che possa rispecchiare ciò che avviene in città. Una nuova metodologia che ha modificato, e di molto, la classifica rispetto al 2018. Ecco quindi perché l’indicazione delle ore perse nel traffico non è quella fondamentale per stabilire la classifica finale.

Ma ciò che è importante notare, al di là dei meri numeri, è come il traffico influisca negativamente sull’economia. Tempo perso in auto significa accumulare ritardi, sia per persone sia per merci, con rischio di veder sfumare soldi. Nella sua analisi Inrix porta alcuni esempi come ad esempio lo studio fatto dall’American Transportation Research Institute, che stima in 74,5 miliardi di dollari all'anno (circa 65 miliardi di euro) il costo annuo del traffico negli Stati Uniti.