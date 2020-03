Il Coronavirus, come sappiamo, ci sta tenendo in casa. Non tutti però possono svolgere la propria attività a domicilio, quindi - per facilitare al massimo gli spostamenti ed evitare di abbattere il giro d’affari dei negozianti e garantire l’approvvigionamento dei beni essenziali -, il Comune di Roma ha deciso di aprire tutti i varchi ZTL fino al 3 aprile, data in cui, in teoria, il contenimento forzato dovrebbe terminare.

Ricordiamo però che chiunque deve munirsi di un’autocertificazione sul proprio stato di salute (ecco di che cosa si tratta, dove scaricarla e come compilarla) tenendo ben presenti tutte le limitazioni causa Coronavirus che sono in vigore per gli spostamenti tra comuni diversi. Tornando a Roma, ecco cosa c’è da sapere sulle ZTL aperte.