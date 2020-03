Il Salone di Ginevra 2020 avrebbe dovuto ospitare molte novità, ma l'abbiamo seguito con il Salone Digitale dato che la kermesse svizzera è stata cancellata a causa del Coronavirus. Fra queste novità ci sono non solo nuovi modelli, ma anche versioni speciali dei preparatori: è il caso di Hofele Design, azienda tedesca specializzata nel modificare i modelli Mercedes, che avrebbe dovuto presentare la Mercedes EQC by Hofele.

Niente più Stella sulla calandra

Il corpo del SUV elettrico - in allestimento AMG Line - è rimasto sostanzialmente invariato, se non per alcuni dettagli come la griglia anteriore, ora a barre verticali e senza logo della Stella. La vera chicca esterna è la verniciatura, esclusiva per questa versione: spesso viene descritta come "metallo liquido", ma il suo vero nome è "Alubeam" e dà all'auto un aria più lussuosa.

Altra novità estetica, i cerchi in lega Hofele "Turbine" rifiniti in cromatura scura, un set di un'ampia gamma che il tuner avrebbe dovuto presentare al Salone di Ginevra insieme all'auto.

Fotogallery: Mercedes EQC by Hofele

5 Foto

Interni a piacimento

Le differenze più grandi rispetto all'EQC standard, però, si vedono aprendo le portiere: una grande abbondanza di rivestimento in pelle, personalizzabile - nelle foto si tratta in particolare di pelle Armagnac - e con un motivo a diamante. Non manca poi l'Alcantara, per completare il quadro all'insegna del lusso ma con un tocco di sportività.

Una (limitata) dimostrazione di lusso

Con questa versione speciale, il preparatore tedesco vuole dimostrare che le auto EV "possono essere trasformate in auto di lusso tutt'altro che standard, allo stesso modo in cui Tesla ha dimostrato che sulle prestazioni possono essere tutt'altro che noiose".

La Mercedes EQC by Hofele sarà disponibile in soli cinque esemplari, personalizzabili negli interni a proprio piacimento, ma il tuner non ha specificato né come ordinarne uno, né quanto possa costare - anche se considerata la personalizzazione, il prezzo sarà probabilmente variabile.