Era atteso da giorni e ieri sera è arrivato il Decreto del Presidente del Consiglio che di fatto sancisce una ancora più massiccia chiusura delle attività sull’intero suolo italiano. Negozi (ad eccezione di alimentari, farmacie, benzinai, tabaccai ed edicole) chiusi almeno fino al 25 marzo, 14 giorni per debellare i contagi da coronavirus e tornare alla normalità.

Tra le attività chiuse figurano così anche le concessionarie auto, con blocco quindi di consegne di auto nuove e firme di contratti di acquisto. Sono invece aperte le officine, per assistenza e riparazione.

I contratti online

Una chiusura totale che sicuramente porterà a un crollo delle immatricolazioni ma che vede alcune realtà organizzate per dare il via a consulenze e vendite online. Alcuni grossi gruppi infatti, tramite i loro siti ufficiali o pagine Facebook, offriranno la possibilità di informarsi e dare il via alle pratiche di acquisto per un’auto nuova tramite procedure online.

Sono invece aperte le officine, ma chiuse al pubblico. Di fatto in molti si sono organizzati per ritiro e consegna dell’auto direttamente a casa, riducendo così i contatti ed eventuali assembramenti all’interno di spazi chiusi. In molti segnalano come l’approvvigionamento di pezzi di ricambio non sia un problema: la circolazione delle merci infatti non è stata bloccata.

Quando si riaprirà?

Come scritto all’inizio la riapertura prevista dal DPCM è per il 25 marzo, a meno di novità nei prossimi giorni. Alcune concessionari prolungheranno la loro chiusura fino al 3 aprile, data in cui (si spera) riapriranno tutte le attività sul suolo italiano.