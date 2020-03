In questa emergenza Coronavirus, che vede la stragrande maggioranza degli italiani costretti in casa per evitare contagi, sono numerose le aziende che hanno messo a disposizione servizi digitali ai cittadini, così da supportarli nello smart working o semplicemente per offrire loro momenti di svago. Una serie di servizi disponibili sul sito Solidarietà Digitale e in costante aggiornamento.

A partecipare ci pensa anche Kia, al di fuori del circuito promosso dal Ministero dell’Innovazione, che offre ai propri clienti la possibilità di vedere gratuitamente film e serie TV in streaming.

Basta la mail

Il servizio è disponibile per tutti i clienti che, all’atto di acquisto, hanno dato il consenso a ricevere comunicazioni marketing da parte della Casa coreana. A loro verrà inviata una mail contenente i 3 codici da utilizzare sulla piattaforma di streaming Rakuten TV e le istruzioni per utilizzarli. Per guardare i contenuti della piattaforma ci si può collegare al sito ufficiale oppure scaricare la app per dispositivi Android ed Apple.

“A volte basta un piccolo gesto per far sentire la vicinanza ai nostri clienti e non far mancare il nostro sostegno – dice Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy – In un momento così difficile è importante avere sempre al centro delle nostre azioni il cliente”.

Fidelizzazione online

Kia non è nuova a offerte del genere e già dal mese di febbraio ha attivato il programma MyKia, un’aera riservata ai clienti con sconti e promozioni di diverso tipo, affiancati anche da classici servizi rivolti alla manutenzione dell’auto, come la possibilità di prenotare online appuntamenti in officina.