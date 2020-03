Sono arrivati nel listino di Seat Tarraco e Ateca gli allestimenti FR ed FR Black edition, il primo dedicato al SUV 7 posti e il secondo al SUV compatto, primo modello ad assetto rialzato della Casa spagnola. Si tratta delle versioni top di gamma con listino prezzi che parte rispettivamente da 36.250 e 30.450 euro.

La Ateca FR Black Edition si posiziona così al di sopra della FR normale, sul mercato già da quasi 3 anni, con un prezzo d’attacco superiore di 1.250 euro e caratterizzazione estetica pressoché identica, sempre all’insegna della sportività.

Ancora più sportiva

La Seat Ateca FR Black Edition si differenzia dalla FR per i cerchi in lega da 19” e dettagli carrozzeria neri, in aggiunta a spoiler posteriore e passaruota in tinta col resto della carrozzeria, barre nere al tetto, vetri posteriori oscurati e doppio terminale di scarico cromato. Anche all’interno ci sono dettagli in nero lucido, uniti a battitacco anteriori illuminati, sedili sportivi in Ultra Microfibra Dinamica nera, pedaliera in alluminio, volante sportivo rivestito in pelle e monitor touch da 8”.

La gamma motori comprende i benzina 1.5 TSI 150 CV e 2.0 TSI CV 4Drive DSG e i diesel 2.0 TDI 150 CV o 190 CV, in abbinamento (a seconda delle potenze) sia al cambio automatico DSG 7 rapporti sia alla trazione integrale 4Drive.

Il più grande al top

Lo stesso trattamento estetico è riservato alla Seat Tarraco FR, con passaruota allargati, spoiler posteriore, estrattore posteriore ridisegnato, cerchi in lega da 19” o 20” e nuova tinta Cosmo Grey per la carrozzeria. All’interno debutta il nuovo volante multifuzione in pelle, in arrivo anche sul resto della gamma, sedili anteriori sportivi in tessuto con rifiniture in PVC (di serie sulla versione FR) e pedaliera in alluminio. Di serie sono previsti anche monitor touch da 8” con navigatore, park assist, cruise control adattivo e selettore per le modalità di guida.

Per quanto riguarda i motori si possono scegliere i benzina 1.5 o 2.0 da 150 e 190 CV (quest’ultimo anche con trazione integrale e cambio DSG 7 rapporti di serie) o il 2.0 diesel da 150 e 190 CV, anche in questo caso col più potente di serie con trazione integrale e cambio automatico.