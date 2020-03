Kia ha annunciato che la nuova Sorento sarà mostrata tramite una diretta sul canale Facebook ufficiale. Purtroppo causa Coronavirus, dopo la cancellazione del Salone di Ginevra, le case si stanno organizzando per la presentazione delle novità 2020.

Di sicuro, quindi, in questo periodo dovremmo aspettarci molte presentazioni in formato digitale. Per la Sorento si tratta della quarta generazione, mentre per i fan del marchio sarà l'occasione di vincere un abbonamento di sei mesi alla rivista Time (online e cartaceo) ponendo una semplice domanda. Kia,infatti, risponderà agli utenti in diretta e le 60 migliori domande verranno premiate con l'abbonamento.

Su misura per il nostro mercato

La nuova Sorento mostrata online sarà fedele alle specifiche della gamma europea, per mantenere la linea di presentazioni che sarebbe dovuta iniziare al Salone di Ginevra, in seguito cancellato a causa dei crescenti rischi associati alla diffusione del Coronavirus.

L'evento online inizierà alle 12:30 di giovedì 19 marzo e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Kia Motors Worldwide. La stessa casa invita gli utenti a partecipare attivamente alla trasmissione interagendo con i relatori che risponderanno in tempo reale alle domande degli spettatori dopo una breve presentazione.

Anticipazioni

La quarta generazione della Sorento è stata pensata per offrire tutto l'appoggio possibile alle famiglie durante la quotidianità, ma il nuovo capitolo ha aperto la strada anche ad un design più maturo, caratterizzato da linee più decise, dettagli high-tech e proporzioni equilibrate. All'interno l'abitacolo è caratterizzato da un'abitabilità a prova di figli e relativi amici, ma anche qui la scusa è buona per introdurre materiali di più alta qualità e tecnologie di infotainment all'avanguardia.

Non mancano le tre file di sedili e la nuova generazione offre anche inediti propulsori elettrificati "Smartstream", che portano al debutto una nuova formula di propulsione ibrida nella gamma Sorento offrendo una maggiore efficienza, riducendo emissioni e consumi, ma prestazioni più elevate rispetto alle generazioni precedenti.