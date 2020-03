Attualmente BMW è a lavoro su una serie di modelli sia termici che elettrici e i nostri fotografi spesso intercettano qualche prototipo durante i test. Stavolta è di nuovo il turno della BMW i4, il modello 100% elettrico che dovrà vedersela con la regina del mercato "alla spina" in questo momento. Sembra che manchi ancora un po' prima della presentazione ufficiale e per ingannare l'attesa, al recente non Salone di Ginevra BMW ha presentato la BMW i4 Concept.

Adesso per i muletti, invece, è il momento di fare i conti con le temperature molto basse della Svezia. Sempre in questa occasione i nostri fotografi hanno avuto modo di scattare alcune foto e cogliere dettagli come gli interni.

Evoluzione dell'infotainment?

L'esterno della BMW i4 è ancora fortemente camuffato, ma per la prima volta vediamo l'interno di questa berlina elettrica, forse, nella sua versione definitiva. Anche in questo caso il lavoro fatto dal costruttore per nascondere i dettagli non ci permette di avere una chiara visione di cosa ci attenda sul modello definitivo.

Ad esempio non sappiamo se il layout dello schermo del sistema di infotainment sia unito come nelle foto sotto o se si tratti di un ulteriore tentativo di BMW per nascondere questo dettaglio. E se è ovvio che la famiglia di auto elettriche della Casa dovrà distinguersi dalla gamma endotermica non è scontato che elementi che richiedono esosi costi di sviluppo siano scelti per differenziare le due serie.

Le promesse di BMW

La BMW i4 è un'auto particolarmente potente stando alle stime del costruttore. Svilupperà circa 530 CV, ovvero la stessa potenza dei 6 cilindri e di alcuni V8 del listino attuale. Sotto il pianale ci sarà una batteria da 80 kWh che offrirà un'autonomia di circa 600 km. Infine, viene dichiarato un tempo da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi. La commercializzazione, però, non sarà avviata fino al prossimo anno.