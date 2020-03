Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus e la diffusione del contagio sono stati sospesi i collegamenti marittimi e i trasporti ordinari delle persone (e delle auto) da e per la Sardegna se non per motivi lavorativi o altre necessità comprovate. Ricordiamo inoltre che la Regione ha dichiarato lo Stato d'Emergenza, non per criticità da un punto di vista sanitario ma per "snellire" la burocrazia consentendo la tempestiva attuazione delle disposizioni nazionali.

Chi è costretto a muoversi via mare deve avere con sé l'autocertificazione per comprovare le proprie esigenze di spostamento e, inoltre, fare richiesta direttamente alla Regione Sardegna compilando il form che si trova a questo link. Rimane regolare il trasporto merci mentre tutte le persone in arrivo sono obbligate a sottoporsi alla permanenza domiciliare in isolamento per i 14 giorni successivi allo sbarco. Ecco tutto quello che sappiamo sulle compagnie che operano da e per la Sardegna.

GNV: si viaggia solo con autorizzazione e biglietti rimborsati

Come disposto dal Ministero dell'Interno in data 16/03/20, per limitare al massimo il rischio di contagio, GNV non effettuerà viaggi passeggeri da e per la Sardegna fino al 25/03/2020 a meno di autorizzazioni specifiche richieste direttamente alla Regione attraverso il modulo di cui sopra. Non è prevista nessuna variazione operativa per il traffico merci. La Società opera sulle tratte Genova-Porto Torres e Genova-Olbia.

Considerando che molti non potranno partire, l'Azienda ha azzerato il costo di sostituzione del biglietto, con i clienti possono sostituire il proprio viaggio prenotandone uno in altra data (la penale normalmente prevista in caso di annullamento non verrà conteggiata). In alternativa, i clienti possono richiedere un bonus valido per l’importo dello stesso valore del viaggio che intendono cancellare per poi usufruirne entro il 31/12/2020 per i viaggi entro il 30 giugno 2021, su tutte le tratte.

Sono sospesi inoltre, fino a data da destinarsi, i servizi passeggeri dall'Italia per Tunisi, Tangeri, e Durazzo in accordo con i governi di Marocco, Tunisia e Albania, confermando il solo servizio di trasporto merci. La stessa cosa vale per il collegamento bisettimanale Genova-Barcellona-Genova. Tutte le info sul sito ufficiale della compagnia.

GNV https://www.gnv.it/it (+39) 010 2094591

Tirrenia e Moby: si viaggia solo con autorizzazione

Il discorso è lo stesso fatto per GNV: per l'emergenza epidemiologica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto il blocco del transito passeggeri dal 16/03/2020 al 25/03/2020. Tutte le info sul sito ufficiale della compagnia.

La Società opera sulle tratte Genova-Porto Torres, Genova-Olbia, Genova-Arbatax, Civitavecchia-Olbia, Civitvecchia-Arbatax, Civitavecchia-Cagliari e Napoli-Cagliari.

Tirrenia https://www.tirrenia.it/ helpdesk@tirrenia.it 800 804020

Grimaldi Lines: si viaggia solo con autorizzazione

Il discorso è lo stesso fatto per GNV e Tirrenia: per l'emergenza epidemiologica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto il blocco del transito passeggeri dal 16/03/2020 al 25/03/2020. Tutte le info sul sito ufficiale della compagnia.