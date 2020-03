In questi giorni in cui tutto si è fermato per il Coronavirus, nel garage della redazione di Motor1.com sarebbero iniziate ad arrivare novità importanti, il cui lancio era previsto proprio in questo periodo. Una delle prime auto previste nella pianificazione delle nostre prove del Perché Comprarla, in particolare, è la Volkswagen Golf 8. Si tratta dell’erede di una macchina molto diffusa e dunque interessante per molte persone, attesa nei concessionari nei prossimi due weekend di porte aperte (21-22 marzo e 28-29 marzo). Ne parliamo nel video.

Golf vs Focus

Arrivata all’ottava generazione, la Volkswagen Golf trova ad attenderla concorrenti storiche, come la Ford Focus o la Peugeot 308. Ragionare sulle rivali, facendo il cosiddetto benchmark, è un approccio importante quando si tratta di fare le valutazioni per una guida all’acquisto come il Perché Comprarla. Iniziando dalla Ford, che è stata rinnovata nel 2018 con interventi estetici importanti e un deciso cambiamento nell’abitacolo, con qualche rinuncia per quel che riguarda lo spazio interno, come vi raccontiamo nel video.

Golf vs 308

La Peugeot 308, invece, è figlia di un progetto più datato, ma partendo proprio dallo spazio interno ha ancora delle carte da giocare, visto che nella categoria è stata una delle prime ad adottare una piattaforma di ultima generazione, chiamata EMP2. La Volkswagen Golf 8, di suo, continua a mantenere la piattaforma denominata MQB, evolvendola. E ragionare su questi tecnicismi può essere utile perché da questo dipendono considerazioni sulla praticità dell’auto, oltre che sulla possibilità di valutare la gamma nel suo complesso, prendendo ad esempio in considerazione le versioni elettrificate già disponibili e quelle che arriveranno.