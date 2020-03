Al momento non è possibile dire come e per quanto tempo l'emergenza Coronavirus e il conseguente blocco di produzione e vendita di auto in quasi tutto il mondo rimanderà i debutti dei nuovi modelli già presentati o in fase di sviluppo programmati per il 2020.

Molte novità attese nelle concessionarie ora chiuse le vedremo invece più in là nel corso dell’anno, mentre alcuni modelli inediti che avremmo dovuto scoprire nei prossimi mesi si mostreranno a fine anno o, più probabilmente, solo nel 2021.

Un lungo elenco di debutti bloccati

Per cercare di capire quante e quali sono le novità auto “congelate” dal Coronavirus vi proponiamo un corposo elenco che aggiorna la precedente lista novità 2020, a partire proprio dai modelli appena arrivati negli showroom per arrivare fino a quelli attesi entro la fine dell’anno o direttamente nel 2021.

Le date indicate sono quelle ipotizzate inizialmente per la presentazione, il lancio commerciale o le prime consegne ai clienti, ma a queste vanno sicuramente aggiunte diverse settimane o mesi di ritardo a seconda di quanto durerà la crisi mondiale del Coronavirus.

Febbraio/Marzo 2020

Aprile 2020

Maggio 2020

Giugno 2020

Luglio 2020

Agosto 2020

Settembre 2020

Ottobre 2020

Novembre 2020

Marca Modello Citroen C4 Hyundai i20 Lexus UX 300e Lotus Evija Toyota Mirai Volkswagen ID.4

Dicembre 2020

Debutti previsti nel 2021