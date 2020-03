Maserati cambia programma, come tutti in questo periodo. La nuova supercar MC20 avrebbe dovuto esser presentata a Modena con una grande festa a fine maggio, ma l’emergenza Coronavirus non lascia spazio purtroppo ad eventi e manifestazioni prima della prossima estate. Se ne riparla dunque a settembre.

Via social

La comunicazione attesa da giorni è arrivata sui canali social ufficiali del Tridente con un una beve nota: “La tua sicurezza è la nostra priorità. Stesso luogo (Modena - ndr). Stessa magia. Una nuova data”.

Il mese del riscatto

E noi ci auguriamo davvero che a settembre si possa festeggiare tanto il ritorno alla normalità quanto l’arrivo di questa nuova sportiva italiana che segnerà l’inizio di un nuovo corso per Maserati. Stilistico in primis (la nuova MC20 sarà il primo nuovo modello di una serie) e elettrico dall’inizio del 2021 quando arriverà sia la versione MC20 a batteria che le nuove generazione di GranTurismo e GranCabrio elettrificate.

La Maserati a Milano

Concludiamo riportando l’ultimA Fotogallery che abbiamo pubblicato a proposito di questa nuova Maserati. Le foto sono state scattate a Milano prima dell’istituzione della zona rossa nazionale. Una scelta simbolica - come lo è stata la presentazione della Fiat 500 elettrica nel capoluogo lombardo attanagliato dall’emergenza - che testimonia, semmai ce ne fosse bisogno, che il nostro paese ha tanta voglia di ripartire per correre veloce. Magari con un Tridente sul cofano.

Fotogallery: Maserati MC20, le foto del muletto in centro a Milano