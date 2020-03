La notizia era nell'aria già da qualche giorno, considerando quello che il Paese sta affrontando per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia srl e l'Automobile Club di Brescia hanno annunciato il rinvio della 1000 Miglia 2020 - compresi tutti gli eventi collaterali - che si sarebbe dovuta svolgere a metà maggio nella consueta tratta Brescia-Roma-Brescia. L'evento si svolgerà da giovedì 22 a domenica 25 ottobre prossimi.

"La salute delle persone viene prima di tutto e, nella speranza della migliore e più rapida risoluzione di questa situazione senza precedenti, tutti indistintamente abbiamo la responsabilità di partecipare allo sforzo collettivo in corso" hanno ribadito Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000 Miglia srl e Aldo Bonomi, presidente dell’Automobile Club di Brescia.

Il percorso non cambia

Non è stato ancora confermato ma, a parte il periodo, non dovrebbero esserci stravolgimenti da un punto di vista di percorso e auto partecipanti in gara. L'itinerario della 1000 Miglia è così suddiviso: