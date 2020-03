Benvenuti in questa nuova serie di articoli con cui abbiamo deciso di parlarvi dei personaggi più o meno noti su YouTube specializzati nel mondo dell’auto e che, secondo noi, vale la pena seguire. Partiamo subito con un ragazzo americano che piacerà molto agli appassionati di tecnica: il 13 dicembre 1989 nasceva Jason Fenske, ingegnere laureatosi all'università della North Carolina e fondatore del canale Engineering Explained.

Oltre 1 milione di iscritti per lui dal giugno 2011 ad oggi per un valore del canale stimato ad oltre 200.000 dollari. Il giovane americano, quindi, non progetta, né costruisce auto ma più "semplicemente" cerca di spiegare concetti tecnici e schemi meccanici particolari a tutti gli utenti che vogliono imparare qualcosa in più sui loro modelli preferiti o sulle novità che di continuo vengono introdotte dalle Case automobilistiche.

Il suo valore aggiunto

Sappiamo tutti che su internet molti si improvvisano divulgatori di argomenti più o meno tecnici con il rischio di scadere nel poco credibile se non nel ridicolo. Per quanto riguarda il nostro amico Jason, non c'è solo il titolo di studio in ingegneria meccanica a fare da garanzia, ma anche un costante approccio ragionato e soprattutto strumentale e sperimentale ai test o alle spiegazioni che pubblicate sul canale.

Engineering Explained, infatti, non è solo famoso per i video con la lavagna e i pennarelli, ma anche per le prove su strada che Jason costantemente carica in rete. L'approccio è sempre certosino e i temi trattati mirano al cuore di ogni tipologia di auto, senza perdersi in analisi che le persone possono fare autonomamente attraverso le immagini. Le rilevazioni strumentali, poi, aggiungono, ancora più autorevolezza ad ogni contenuto e Jason non sembra mai in difficoltà nemmeno nelle guidate più impegnative, segno che il fatto suo al volante lo sa.

Empirico e distaccato

Per capire l'approccio tutt'altro che improvvisato, Jason si è comprato una Tesla Model 3 (l'elettrica più venduta in America) per una recensione a tempo indeterminato. Del resto come fai a capire se è veramente la migliore elettrica per tutti? Semplice, te ne metti una in garage e la usi come auto di tutti i giorni. Sul canale si trovano molti video relativi al modello in prova, dove volta per volta sono sottolineati pregi e difetti senza peli sulla lingua.

Di recente è stato pubblicato anche un video che sviscera in profondità la componentistica e il funzionamento del TFG (tiny friendly giant) che ha debuttato sulla Koenigsegg Gemera al Salone di Ginevra. Questo contenuto è un ottimo esempio per capire il livello a cui riesce ad arrivare Jason grazie alla sua esperienza e preparazione, che riesce a rendere tutto molto fruibile anche per chi non è esattamente dentro l'argomento.

Inglese tecnico

Il bello di internet è che se usato responsabilmente può ampliare le nostre conoscenze e in questo caso Engineering Explained non è solo un canale dove migliorare le proprie competenze tecniche, grazie a spiegazioni con esempi chiari o confronti tra temi caldi come la diatriba fra motore termico ed elettrico, ma anche per imparare la terminologia ingegneristica in inglese.

Un aspetto da non sottovalutare a maggior ragione se la materia è oggetto del vostro studio universitario o del lavoro.