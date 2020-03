Sempre più persone sono in quarantena a casa, non solo in Italia, ma anche all'estero. I tutorial per i bambini che non possono andare a scuola si moltiplicano e alcuni arrivano anche dal settore auto. L'idea è di Callum, lo studio di design che Ian Callum ha fondato dopo aver lasciato JLR.

L'azienda ha pubblicato tre disegni da colorare raffiguranti l'Aston Martin Vanquish 25 in vari scenari; ed è in fase di sviluppo anche un quarto schizzo.

Un'idea social

I tre disegni per adesso sono mostrano la macchina lavata da un elefante, mentre viaggia lungo una strada alberata e parcheggiata di fronte a una casa.

Con questa idea Callum vuole offrire qualcosa di più di un semplice passatempo. Chi completa i disegni può pubblicarli sui social media con l'hashtag #colourwithcallum. Il team, in seguito, sceglierà i migliori, premiandoli con dei riconoscimenti.

Qualche dettaglio in più

L'Aston Martin Vanquish 25 è stato il primo progetto di Callum dopo che Ian si è ritirato dalla JLR la scorsa estate. Prende in esame l'iconica Vanquish e la interpreta in ambienti moderni. Quando Callum ha annunciato il progetto, ha dichiarato che avrebbe costruito solo 25 esemplari, che riceveranno un motore V12 con aggiornamenti meccanici, al software e al sistema di scarico, consentendo al motore di produrre quasi 600 cavalli.