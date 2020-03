Controlli più severi in vista del weekend sulle strada e nei parchi. A partire da questo fine settimana, il Comando Generale della Polizia Roma Capitale intensificherà i controlli sulle strade per verificare il rispetto dei divieti di spostamento soprattutto in questo periodo di belle giornate dove si è più invogliati a uscire. Controlli mirati anche per runner e sportivi. Il provvedimento sarà operativo "da questo fine settimana fino a nuova diversa disposizione".

Le misure più stringenti sono state prese nell'VIII Municipio dove tutti i veicoli sulle principali arterie in transito verranno verificati con specifici posti di blocco senza effettuare più controlli a campione. Nel testo dell'ordinanza si legge: "i veicoli devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo, la eventuale fila di vetture deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione". Le pattuglie destinate al controllo saranno operative nelle giornate di sabato e domenica con turni dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20.

Ci si sposta solo per comprovati motivi

Ricordiamo e consigliamo a tutti che, per spostarsi, è necessaria l'autocertificazione stampata che attesti che ci si sta muovendo per comprovati motivi quali esigenze lavorative, motivi di salute o di necessità come, per esempio, andare a fare la spesa. Si tratta di un documento che, obbligatoriamente, deve essere mostrato alle Forze dell'Ordine in caso di controllo; non è fondamentale avere con sé una copia dell'autocertificazione dato che gli agenti sono tenuti a fornirne una da compilare sul posto. È però consigliato averla già stampata, in modo tale da risparmiare qualche minuto e non far perdere tempo alle Forze dell'Ordine impegnate in questo momento di crisi. Ecco dove scaricarla nei formati PDF e DOC.