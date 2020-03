FCA Bank e Leasys danno il loro contributo per contrastare l'emergenza Coronavirus e mettono a disposizione della Croce Rossa Italiana una flotta di 300 vetture Fiat e Jeep e 5 ambulanze a biocontenimento su base Ducato.

Grazie alla capillarità della rete di Leasys Mobility sul territorio italiano, i volontari della Croce Rossa potranno contare su un valido sostegno nelle azioni quotidiane di consegna della spesa e dei farmaci nelle città. Sono infatti migliaia le telefonate che ogni giorno arrivano al numero verde 800 065510 per chiedere aiuto.

Molto lavoro da fare

"Grazie alla generosa donazione - ha dichiarato il Presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca - potremo potenziare i servizi ed essere ancora più vicini a tutte quelle persone che in questo momento hanno bisogno di maggiore sostegno.

Alle persone anziane, immunodepresse e tutti coloro che non possono neanche uscire di casa per fare la spesa, serve che qualcuno possa muoversi per loro. Per questo ci sono i volontari della Croce Rossa".