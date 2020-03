Il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, uno degli appuntamenti annuali più importanti per tutti gli appassionati di auto storiche, è stato rinviato a ottobre a causa del Coronavirus. Si terrà dal 16 al 18 ottobre 2020 e anticiperà di una settimana la 1000 Miglia, anch'essa posticipata per lo stesso motivo.

"Speriamo che la cancellazione anticipata per l’evento di maggio consenta ai nostri numerosi ospiti all’estero di organizzarsi per tempo, essendo consapevoli delle loro tempistiche più lunghe per la logistica e la preparazione del viaggio".

A giugno la conferma definitiva

Come annunciato dagli stessi organizzatori, la conferma definitiva sul regolare svolgimento dell'evento - che da anni è patrocinato da BMW - si avrà solamente il prossimo giugno. “Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este gode di una reputazione di lunga data come uno degli eventi più sofisticati ed esclusivi nel suo genere e il nostro obiettivo è di soddisfare sempre quest’ambizione. Tuttavia, le circostanze attuali rendono impossibile garantire il livello dell’evento che vi sareste aspettati il prossimo maggio”