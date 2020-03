Autocertificazione atto terzo. C'è una nuova versione aggiornata al 23 marzo del modulo necessario per circolare in periodo di quarantena e le novità sono una diretta conseguenza dell'ultimo Dpcm che mira a limitare gli spostamenti al di fuori del proprio Comune. La novità rispetto al vecchio modulo è che non è più consentito il rientro presso il luogo di domicilio, abitazione o residenza, se non per esigenze lavorative, assoluta urgenza e motivi di salute.

Rimangono invariate le altre voci, con il soggetto fermato dalle Forze dell'Ordine che deve sempre autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 che vieta assolutamente ai soggetti sottoposti a quarantena (quindi positivi al Coronavirus) di muoversi dalla propria abitazione o dimora.

Cosa cambia

All'atto pratico cambia solo una riga e la specifica va tenuta presente quando si va a motivare lo spostamento. Non bisogna però preoccuparsi di ristampare il modulo qualora si abbia una versione non aggiornata; lo ricordiamo ancora una volta, chi non è provvisto del documento potrà comunque compilare il modello fornito dalle Forze dell'Ordine all'atto del controllo.

Dove scaricare l'autocertificazione

È possibile scaricare il documento dal sito della Polizia di Stato questo link. Cliccate qui invece per scaricarla in formato PDF, DOC e digitale.

A che cosa serve l'autocertificazione?

Si tratta di un documento che, obbligatoriamente, deve essere mostrato alle Forze dell'Ordine in caso di controllo e che attesta che ci si sta spostando per motivi lavorativi, di salute, o per altre necessità primarie come, per esempio andare a fare la spesa. Non è fondamentale avere con sé una copia dell'autocertificazione dato che gli agenti sono tenuti a fornirne una da compilare sul posto. È però consigliato averla già stampata, in modo tale da risparmiare qualche minuto e non far perdere tempo alle Forze dell'Ordine impegnate in questo momento di crisi. Non ne avete ancora una copia? Ecco tutti i link per scaricare - in tutti i formati - l'autocertificazione.