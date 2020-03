L'intera Europa è quasi del tutto bloccata a causa del Coronavirus, ma alcune case continuano i test di sviluppo dei propri modelli in Svezia, dove la situazione non è ancora arrivata al lockdown. Fino ad oggi abbiamo già avuto qualche assaggio di RS3 Sportback, ma questa è la prima volta che vediamo la variante a 3 volumi, pensata per raggiungere gli USA e competere con la Mercedes-AMG CLA 45.

Tra l'altro, sembra che questo prototipo abbia già la maggior parte degli elementi che troveremo sull'auto di produzione. Dalle grandi prese d'aria anteriori ai finali ovali dello scarico.

Debutto vicino

A far intuire la vicinanza dell'uscita di questo modello è il paraurti anteriore, che sotto la camuffatura cela il disegno quasi del tutto finale con le grandi prese d'aria laterali tipiche degli ultimi modelli Renn Sport. Uno sguardo più attento all'asse anteriore rivela i dischi forati e le pinze monoblocco di dimensioni generose, mentre i cerchi con pneumatici invernali saranno sostituiti da un set più grande sull'auto di produzione.

Fotogallery: Audi RS3 Sedan/Sportback foto spia

25 Foto

Sotto il cofano

A quanto pare, il prototipo della variante sedan della RS3 aveva anche quasi tutto il resto della carrozzeria di produzione, insieme ai fari e ai fanali posteriori finali. Sotto il cofano dovrebbe esserci il 5 cilindri in linea di Audi, che probabilmente fornirà una potenza intorno ai 400 CV e quasi 500 Nm di coppia. Tutta quella potenza proveniente dal motore 2.5 litri verrà gestita dalla trazione integrale Quattro attraverso un cambio automatico a sette marce.

La rivista tedesca Auto Motor und Sport sta diffondendo indiscrezioni su una variante di RS3 Performance più cattiva con ben 444 CV, ma nulla è ufficiale a oggi. Non è del tutto fuori discussione, però, visto che Mercedes-AMG è riuscita a estrarre un 416 CV da un turbo da 2,0 litri più piccolo che alimenta la CLA 45 S, tra le principali rivali di questa berlina.

Qualche stima

Da una parte è troppo presto per parlare delle prestazioni dell'auto, ma possiamo stimare alcuni dati prendendo spunto dalla RS Q3. Il crossover impiega 4,5 secondi per completare lo sprint da 0 a 100 km/h, con la RS3 che dovrebbe essere un po' più veloce grazie a un peso leggermente inferiore. La velocità massima dovrebbe rispecchiare del SUV, quindi 250 km/h con limite elettronico e 280 km/h con lo sblocco.

Prima di lei in commercio arriverà la variante S3 della Sportback di recente presentata e prima ancora della versione RS3 Sedan deve essere presentata la versione a 3 volumi più tradizionale.