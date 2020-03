Mansory si è messa ancora una volta a lavoro per creare una versione ancora più stravagante di un modello di lusso già assai speciale. Il tuner tedesco, che ha creato la sua popolarità trasformando auto di classe premium in versioni ancora più da capogiro, ha deciso di convertire ona delle sue ultime creazioni dello scorso anno.

Se vi ricordate, infatti, Mansory aveva trasformato la Mercedes-AMG G63 in un SUV opulento grazie anche all'auito del fashion designer tedeso Phillip Plein. La compagnia decise di chiamarlo Star Troper e di sicuro il lavoro ha garantito le attenzione della comunità, tra cui anche quelle del noto youtuber Shmee, al secolo Tim Burton.

Solita salsa

Questa volta Mansory prende la stessa ricetta per la AMG G63 e la usa per fare un'altra versione dal famoso SUV. La Star Trooper Pickup Edition è fondamentalmente la versione con pedana per il carico della già di per sé esagerata G63. L'auto è completa di tutti gli aggiornamenti che il tuner aveva già proposto sul precedente modello, come la livrea camo in grigio, i cerchi da 24", i LED rossi e le parti aggiuntive in fibra di carbonio.

All'interno, la Star Trooper Pickup Edition ottiene lo stesso trattamento della sua controparte a cinque porte, che include le finiture in pelle con finitura mimetica e accenti rossi e il famigerato headliner con borchie a stella rosse. L'unica differenza è che questa ha solo due posti a sedere, visto che la cabina posteriore è stata trasformata in un pianale di carico.

Le differenze

E cos'è una Mansory senza modifiche al motore? Sebbene il preparatore non abbia rivelato dati di potenza sul suo sito web, supponiamo che sarà lo stesso di quello che offre la sua controparte SUV. Grazie a turbo più grandi, uno scarico ad alte prestazioni e ECU rimappata, il V8 biturbo da 4,0 litri sale fino a 850 CV e 1.000 Nm di coppia.

Il prezzo della Star Trooper G63 Pickup Edition non è riportato sul sito, ma queste modifiche non costano poco. La versione prima versione è valutata per oltre 700.000 euro, quindi aspettatevi che questa sia aggiri sulle stesse cifre come prezzo.