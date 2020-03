7 / 9

Altra rivoluzione con la Porsche 911 serie 991 del 2011 che cambia la scocca proponendo una costruzione mista in acciaio e alluminio. Si tratta del terzo cambio completo di piattaforma dalla nascita della 911 e dal 2013 la Turbo mette sul piatto un inedito motore 3.8 biturbo da 520 CV o 560 CV nella versione Turbo S.

Ancora una volta le prestazioni fanno un balzo in avanti epocale fino a scendere a 2,9 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h. Da fine 2015 inizia la fase due per la Porsche 991 Turbo che sviluppa 540 CV (580 CV la Turbo S) e ha di serie le quattro ruote sterzanti. Del 2017 è la strepitosa 911 Turbo S Exclusive Series con pannelli carrozzeria in fibra di carbonio che tocca i 607 CV ed è realizzata a mano, anche Cabriolet per gli USA.