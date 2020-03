Piccola rivoluzione nella classifica delle auto più vendute in Europa: a febbraio 2020 la Volkswagen Golf è stata superata di pochissimo dalla Renault Clio, che diventa così - momentaneamente – il modello preferito nel Vecchio Continente.

Parliamo di uno scarto davvero minimo, cioè le 179 auto in più immatricolate dalla Clio che tocca le 24.914 unità contro le 24.735 della Golf. Ricordiamo che il mese di febbraio è l’ultimo “normale”, ovvero con livelli di vendite non ancora ridotti dal blocco di produzione e crollo delle vendite causate dal Coronavirus.

Filotto interrotto

Il sorpasso della Clio ai danni della Golf resta comunque un risultato storico, perché la compatta tedesca deteneva il primato sin dall’aprile 2017 (e prima da marzo 2010), dopo che nel mese di marzo 2017 era stata momentaneamente superata dalla Ford Fiesta, anche in quel caso per alcune centinaia di unità.

A giustificare questo exploit della Clio ci sono due fattori concomitanti che si sommano. In primo luogo c’è il fatto che la Volkswagen Golf è nella fase cruciale di cambio modello, dalla Golf 7 alla Golf 8, e che le vendite della nuova generazione non sono quindi pienamente a regime. Al contrario la nuova Renault Clio è ormai sul mercato da più di sei mesi e sta iniziando a replicare il successo che già avevano avuto le generazioni precedenti.

Un’altra novità visibile nella Top 10 è la salita al terzo posto della Peugeot 208, un balzo in avanti che la compatta francese non faceva da tempo. Alla base della crescita di 208 c’è sicuramente l’apprezzamento in diversi mercati continentali, ma anche la fase di consegne ai clienti in numeri massicci.

SUV in discesa

Scorrendo la classifica delle auto più vendute in Europa a febbraio 2020 balza all’occhio un altro trend degno di nota: i SUV sono scomparsi dalla Top 10 lasciando il posto a utilitarie e berline “classiche”. Il primo modello ad assetto rialzato è la Peugeot 3008, dodicesima posizione e 14.175 unità vendute, -10% rispetto a 12 mesi fa.

Praticamente tutti i SUV nelle prime 25 posizioni hanno il segno “-“ davanti, con immatricolazioni in calo se paragonate a febbraio 2019. Sono invece in rialzo le uniche 2 italiane nella parte alta della classifica: Fiat Panda, quinta a 17.680 vetture vendute e +10% e Fiat 500, diciassettesima con 13.344 immatricolazioni per una crescita del 15%.