Dopo la 1000 Miglia e il Concorso d'Eleganza di Villa d'Este anche un altro degli eventi automobilistici più importanti del panorama internazionale è stato rinviato a causa del Coronavirus. Stiamo parlando del Goodwood Festival of Speed che si sarebbe dovuto tenere a giugno a Goodwood, sulla costa meridionale inglese.

Le date precise ancora non sono state annunciate, con l'organizzazione che ha preso tempo prima di comunicarle a media e pubblico per studiare l'evoluzione del virus delle prossime settimane. È probabile che l'evento si recuperi alla fine del periodo estivo o a inizio autunno, con i biglietti già venduti che saranno validi anche per le nuove data. Sul sito ufficiale si possono comprare i biglietti e rimanere aggiornati con tutte le info.

Il Goodwood Revival si farà

Confermato - per il momento - invece il Goodwood Revival, che si terrà nella stessa location dall'11 al 13 settembre. "Sono tempi drammatici e incredibili, ma passeranno e stiamo già cercando di pensare a quanto sarà entusiasmante riaccogliervi tutti a Goodwood per quello che forse potrebbe essere il più grande evento di sempre".