C'è un centro commerciale in Pennsylvania, non lontano da Philadelphia, che è diverso da qualunque altro. Qui non troverete negozi di abbigliamento, di gioielli o sale da gioco. Solo file su file di auto gloriose, che vanno dal classiche americane fino alle più moderne supercar.

In questo folle video registrato con un drone da corsa, potete farvi un giro in stile montagne russe attraverso l'intera struttura, passando anche dentro alcuni veicoli. Sul serio? Sì, sul serio.

Grande magazzino

Questo particolare punto di vista è proposto dallo YouTuber Nick Lang, cha ha appunto avuto l'occasione di portare il suo drone FPV all'interno del Classic Auto Mall e dei suoi 31.000 metri quadrati di spazio. Il complesso è situato a Morgantown e qui le persone possono acquistare auto di ogni tipo, proprio come potrebbero fare per un nuovo paio di jeans, anche se con prezzi decisamente più alti.

Il drone

Il video è stato girato utilizzando una configurazione FPV, il che significa che l'operatore grazie a degli appositi occhiali è rimasto fermo nello stesso punto anche se la ripresa dà l'idea di volare come un uccello. il filmato è allo stesso tempo fantastico e snervante, in quanto passa molto vicino alle macchine in alcuni momenti.

Il fiato rimane sospeso per gran parte del video visto che in un paio di tratti i passaggi sono radenti e a metà strada, addirittura, il drone passa dentro a due vecchi camion. Crediamo che sia andato tutto bene visto che se si fosse verificato uno sfortunato incidente il video non sarebbe stato pubblicato.

Fotogallery: In volo nel Classic Auto Mall

14 Foto

Giochiamo a riconoscerle

Secondo il sito web di Classic Auto Mall, ci sono circa 1.000 auto in questa esposizione e con il drone che si muove rapidamente, è una sfida cercare di individuare modelli più o meno famosi. Camaro, Mustang e Corvette sono facili da vedere, ma cos'altro si nasconde in questa infinita raccolta?

Ad esempio, riesci a trovare la Ferrari F355? La Jaguar E-Type Series 3, o la più classica Rolls-Royce, o la Ford Thunderbird del 1987? Tieni gli occhi aperti e vedrai persino una Chevyolet Beretta Indy Pace Car. Certo, la Beretta non è un vero classico e nemmeno particolarmente preziosa, ma è decisamente rara e questo video è pieno di queste perle da scoprire.