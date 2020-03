Nuove foto spia ritraggono una Hyundai Kona pesantemente camuffata in azione al Nurburgring per dei test. Strano? Un po', anche perché di solito (tolte le prove iniziali per la dinamica) questo circuito è destinato allo sviluppo di modelli sportivi.

Ciò rende ancora più probabile il fatto che questo muletto possa nascondere sotto i pannelli posticci proprio l'inedita versione N o magari N-Line del SUV coreano.

Le modifiche

Gli ingegneri di Hyundai hanno fatto di tutto per celare tratti e dettagli di questo prototipo. In ogni caso, però, nascondere tutto è impossibile. Ad esempio, la finitura della griglia e della fascia inferiore sembra avere aperture più grandi rispetto a quelle del modello attuale.

Le pinze rosse dei freni sono visibili dietro le ruote a cinque razze e l'altezza da terra sembra anche un po' più bassa. Sul retro, ci sono due enormi scarichi che sembrano quasi troppo grandi per il piccolo crossover. Le camuffature sul tetto suggeriscono che c'è uno spoiler più grande.

Cosa aspettarsi

Meccanicamente, secondo quanto riferito, la Hyundai Kona N avrebbe molto in comune con l'i30 N. Ciò riserverebbe al SUV un quattro cilindri turbo da 2,0 litri che produce 250 o 271 CV a seconda dell'allestimento. Sappiamo che la Kona è disponibile con la trazione integrale e magari la Casa potrebbe optare per un layout simile. Non si sa ancora se l'auto sarà disponibile con il cambio a 6 marce manuale o automatico.

Il debutto non dovrebbe essere lontano, tanto che alcuni ipotizzano l'estate. Ci sono anche buone notizie per gli americani, perché Hyundai potrebbe portare la Kona N negli Stati Uniti.