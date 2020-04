La pandemia globale causata dal Coronavirus sta portando con sé numerose rivoluzioni nelle interazioni umane, con ripercussioni nel mondo delle vendite. Store online quotidianamente presi d’assalto per fare la spesa e concessionarie auto che studiano nuovi modi per continuare a mantenere contatti con i clienti, utilizzando la tecnologia al posto dei classici spazi fisici.

Cambiamenti di routine che potrebbero proseguire anche ad emergenza finita e che vedono Tesla tra le Case più attive, intenta ad inaugurare l’opzione Direct Drop per la consegna delle proprie auto ai nuovi clienti.

Pagamenti completati

Disponibile inizialmente solo in alcuni stati degli USA la consegna Direct Drop di Tesla è oramai giunta anche in Italia anche per sopperire a quelle che sono le ristrettezze figlie dell'attuale situazione socio-sanitario.

Già, ma come funziona? Ovviamente il Direct Drop richiede che siano stati prima tutti i pagamenti dovuti, oltre che tutte le pratiche burocratiche. Una volta firmate tutte le carte (anche con firma elettronica) e saldato le fatture, una bisarca (no, non il Tesla Semi, ancora in fase di test) porterà l’auto nel luogo prescelto per il ritiro, come casa o ufficio.

Il cliente non dovrà essere lì per la consegna e potrà aprire l’auto semplicemente utilizzando l’app ufficiale Tesla. All’interno si troverà la schedina che sostituisce la chiave fisica, da tenere con sé per aprire ed avviare la propria Tesla in caso di smartphone scarico.

Fotogallery: Tesla Model 3, la consegna contactless

5 Foto

Futuro solo online?

Su InsideEVs, ne abbiamo voluto parlare con un giovanissimo nuovo acquirente che ha vissuto questa che è una vera e propria esperienza d'acquisto. Flavio, in compagnia del nostro Electric Coach Daniele Invernizzi, ha scambiato quattro parole con Matteo, neo acquirente di una Model 3. Un primo assaggio "reale" di quello che è un principio della casa di Elon Musk.

Se già oggi Tesla fa a meno di vere e proprie concessionarie, affidandosi a moderni store posizionati in luoghi strategici all’interno delle città (come quello in piazza Gae Aulenti a Milano) un domani il suo esempio potrebbe essere seguito da altri.

La tecnologia farà il resto, con chiavi fisiche destinate a scomparire per lasciare spazio ad applicazioni da scaricare sul proprio smartphone, documenti da compilare e firmare online e la possibilità di vedersi consegnare a domicilio l’auto nuova. Come se fosse un normale pacco di Amazon o altri store online.