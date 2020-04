Officine, gommisti e autolavaggi possono rimanere aperti anche sotto Coronavirus per fornire assistenza a chi, anche in questo difficile periodo, si deve muovere in macchina. Carglass, società specializzata nella sostituzione e nella riparazione dei vetri dell'auto, ha deciso di riaprire 10 centri in varie città d'Italia a partire da mercoledì 1 aprile per dare una mano agli automobilisti in difficoltà.

Ricordiamo che, nonostante l'ultimo Decreto permetta alle officine di rimanere aperte, la decisione finale spetta ai singoli gestori, per cui consigliamo di chiamare prima di muoversi per verificare che il servizio sia effettivamente operativo. Qui sotto tutte le info, gli store aperti e i numeri di telefono dei centri Carglass in questione.

Giorni e orari di apertura dei centri

I centri sono aperti solo per due giorni a settimana e possono effettuare un numero molto limitato di interventi, obbligatoriamente previo appuntamento chiamando il numero 800 36 0036 o consultando il sito carglass.it. Per evitare assembramenti non verrà effettuato il servizio ai clienti che si presenteranno spontaneamente presso il centro di assistenza.

Città Giorni di apertura Orari di apertura Torino - Corso Grosseto 194 mercoledì e venerdì 8:30-12:30 / 14:00-18:00 Cuneo - Corso IV Novembre 6 lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00 Genova - Corso Europa 494 lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00 Milano - Corso Sempione 85 mercoledì e venerdì 8:30-12:30 / 14:00-18:00 Verona - Viale del Lavoro 35 lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00 Padova - Via Venezia 67-E lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00 Trento - Via del Brennero 181 lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00 Bologna - Via Tosarelli 312-Castenaso mercoledì e venerdì 8:30-12:30 / 14:00-18:00 Firenze - Via San Quirico 264 - Campi Bisenzio lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00 Roma - Via Ettore Gabrici 2 mercoledì e venerdì 8:30-12:30 / 14:00-18:00

La sicurezza prima di tutto

Qualsiasi intervento effettuato dai centri di assistenza sarà preceduto e seguito - in via eccezionale - dall'igienizzazione dell'auto con trattamento all'ozono per tutelare tecnico e automobilista da un eventuale contagio. Ai dieci centri diretti Carglass che hanno deciso di rimanere aperti si affiancano i centri affiliati carrozzeria del network. Per tutte le info potete consultare il sito ufficiale Carglass.it.