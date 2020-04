"Oggi tutti i settori sono in crisi, ma ci sono settori che hanno una centralità. Ebbene quello dell'auto - considerando l'intera filiera - è uno di questi. (...) E se non si interviene subito si rischia il collasso del sistema."

Con queste parole Michele Crisci, presidente dell'Unrae, l'Associazione che rappresenta i costruttori automobilistici esteri in Italia, lancia il grido d'allarme per il mercato dell'automobile nel nostro paese che vale nel suo complesso il 10% del PIL nazionale ed è per sua natura molto sensibile ad una recessione economica. Che purtroppo sarà inevitabile.

Il marzo peggiore di sempre, dopo un bimestre difficile

-85,6 % di vendite auto nuove a marzo 2020. Un numero che parla da sé ed è la naturale conseguenza della paralisi della nostra economia nello scorso mese. Parliamo di poco più di 28.000 auto immatricolate a marzo 2020 contro le 194.000 di marzo 2019. Sono numeri che fanno impressione, come sottolinea lo stesso Crisci.

Ma si tratta di un calo che secondo l'Unrae è reso ancora più pesante dai risultati del mercato di inizio anno che già segnavano una contrazione fra gennaio e febbraio. Nel primo bimestre, infatti, la domanda di auto da parte dei privati è calata del 16% e anche le società hanno segnato una contrazione del 9,7%. L'unico settore che andava bene era quello del noleggio a breve termine che però nelle ultime settimane è entrato in cresi a causa dell’azzeramento del turismo su scala nazionale.

I concessionari sono l'anello più debole

Il problema più grande, per tutti, è quello della liquidità. Vale per tutte le aziende italiane interessate da una paralisi delle vendite e quindi degli incassi, ma il settore auto è caratterizzato da costi fissi particolarmente importanti e margini ridotti, soprattutto per le concessionarie. A rischio è la sopravvivenza del 10-20% delle attività. Serve pensare a come far ripartire la liquidità in entrata i maniera strutturata e duratura nel tempo.

Crisci continua: "Il secondo tema è il piano di protezione delle persone che lavorano. Di tipo sanitario, ma anche di posti di lavoro. Ma qualsiasi protezione sarà inutile se non pensiamo a come stimolare il mercato. Riteniamo che si tratti di una visione imprenditoriale giusta e ci aspettiamo che il Governo sia in grado di portarla avanti.

Le proposte per il Governo

Il presupposto sostenuto dall'Unrae è che il trasporto e la mobilità privata devono rimanere centrali all'interno della strategia del Governo: "se oggi continuiamo a mangiare, a usufruire dei servizi primari, lo dobbiamo ai settori dei trasporti su gomma". Per questo l'associazione chiede al Governo di perseguire la tutela dell'industria e la stabilità occupazionale con questa una serie di proposte.

Cosa chiede l'Unrae

Aggiornamento Ecobonus 1. Introduzione di una terza fascia da 65 a 95 g/km di CO2 (1.000/2.000 euro), perché bisogna allargare a più clienti la possibilità di accedere in maniera virtuosa ad un mobilità più efficiente 2. Aumentare di 1.000 e 1.500 euro gli importi della seconda fascia (da 21 a 60 g/km di CO2), arrivando a 2.500/4.000 euro 3. Aumento del fondo Riforma fiscalità per le auto aziendali 1. Aumento del tetto del costo massimo deducibile, fino a 50.000 euro 2. Aumento della quota ammortizzabile, al 100% 3. Aumento della detraibilità dell'IVA per aziende e professionisti, al 100%

Il presidente dell'Unrae ricorda poi al Governo come la sua associazione, da sola, sia in grado di registrare fra distribuzione e assistenza un fatturato di 53 miliardi di euro e di dare lavoro a 160.000 occupati in Italia in quasi 2.600 concessionarie e 11.100 officine autorizzate. Parliamo di quasi il 65% del mercato auto italiano che rende allo Stato il più alto gettito fiscale, oltre 100 miliardi di euro.

Gli scenari previsti

Nella sua analisi del difficile momento per l'auto Crisci aggiunge: "Abbiamo immaginato due scenari, un "best case" con chiusura totale fino a fine maggio e un "worst case" che vede il blocco prolungato sino a fine agosto. Alla fine dell'anno il mercato perderebbe il 30% e torneremo quindi al livello della crisi di dieci anni fa. Il rischio peggiore è che il decreto Cura Italia, avendo escluso per limiti di fatturato molte aziende, possa portare alla chiusura di 1.400 concessionarie e la perdita di 150.000 posti di lavoro".

Nel caso migliore le vendite di auto 2020 scenderebbero del 32% rispetto al 2019, mentre in quello peggiore il calo annuo potrebbe arrivare al -46%. L'Unrae stima però che se venissero accolte le misure proposte per il sostegno al mercato dell'auto questi cali potrebbero ridursi rispettivamente al -21% e al -41%.

Per scongiurare danni immediati e irreversibili per le concessionarie le Case stanno dilazionando i pagamenti, allungando le franchigie alle reti vendita, ma le case auto non possono resistere a lungo e bisogna "intervenire subito per evitare il crollo del sistema", aggiunge Crisci.

Un futuro molto incerto

A questo si aggiunge un numero enorme di incognite: i tempi di riapertura post lockdown, le conseguenze della recessione, il numero di consumatori disoccupati e impoveriti.

A questo si aggiunge un quadro internazionale complicato e una pesante recessione globale che pochi sanno prevedere al momento, ma che secondo alcuni studi potrebbe arrivare al -10%. Sono tutte incertezze che fanno pensare alla contrazione dell domanda di veicoli che rimarrà depressa per molto tempo. Nessun segmento di mercato è immune.