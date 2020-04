Sembra uscito da un film steampunk, con quell’aspetto da carrozza di inizio ‘900, le cinghie per fissare esternamente i bagagli, le ruote scoperte e i simpatici fari tondi. Ma non si tratta di un veicolo da cinema, bensì di un quadriciclo 100% elettrico disegnato dalla Up Design di Umberto Palermo e assemblata dalla Pretto di Pontedera, con 50 unità previste per il 2020, 150 nel 2021, 200 nel 2022 e 300 nel 2023.

Il suo nome è Mole Urbana e rappresenta l’idea di mobilità cittadina dei prossimi anni secondo il designer siciliano, papà di sportive uniche come la 4C Mole e la Almas e ora passato a un tipo di veicolo completamente differente, ma non privo di un certo fascino. E – soprattutto – pronto per quella che potrebbe essere la rivoluzione della mobilità del futuro.

Quadriciclo modulare

La parola d’ordine che ha guidato la matita di Umberto Palermo è modularità: per le misure e per l’autonomia. Mole Urbana infatti si declina in 3 differenti lunghezze: 3,2 metri (small), 3,4 metri (medium) e 3,7 metri (large), tutte con larghezza di 1,49 metri e altezza di 1,4. Per tutte le versioni saranno disponibili diversi pacchi batterie per un’autonomia minima di 75 km e massima di 150, con velocità massima di 50 km/h.

Un veicolo nato per la città e che dalla città non esce, inserendosi quindi in un tipo di mobilità differente rispetto a quello delle citycar e che, secondo le previsioni, crescerà del 30% entro il 2030 in Europa. Un segmento che vede anche grandi costruttori interessati, come Citroen con la nuova Ami, presentata poco più di un mese fa a Parigi.

E come la Ami anche Mole Urbana punta su uno stile minimal esterno ed interno, con abitacolo molto semplice nel quale si trovano unicamente il volante e alcuni vani porta oggetti, oltre a un dock sul quale riporre il proprio smartphone, da utilizzare come sistema di infotainment. Un abitacolo ecologico con plancia fatta da alveoli di cartone pressato e (come l’esterno) all’insegna della modularità: a seconda della lunghezza infatti si possono avere 2 o 3 sedili.

Non si compra, si noleggia

Un altro punto di contatto tra Citroen AMI e Mole Urbana è il non possesso del veicolo, disponibile unicamente con formula di noleggio con rata mensile (della quale non è ancora stato comunicato l’importo), flessibile a seconda dell’età del guidatore e del suo stile di guida. I minorenni infatti guideranno sotto il controllo di un’app che analizzerà il loro comportamento su strada, adattando l’importo della rata a seconda della modalità di guida. Inoltre, compresi nel prezzo, sono previsti monopattini elettrici (uno per ciascun occupante) per muoversi dove nemmeno i quadricicli sono ammessi.

Maggiori informazioni in questo senso arriveranno nelle prossime settimane, con la presentazione live prevista a giugno in occasione del Milano Monza Motor Show. Un appuntamento attualmente confermato ma che, come tanti altri, potrebbe però essere rinviato (o saltare) per colpa del Coronavirus.