L’immobilità fisica di questo periodo ci sta regalando un’incredibile mobilità di pensiero che genera paure, emozioni, ma anche tante idee.

Sarà per deformazione professionale, sarà perchè non riusciamo a immaginare l’automobile come un oggetto statico e inanimato, ma abbiamo deciso di creare un movimento digitale dedicato a tutti gli automobilisti e agli appassionati di guida.

E’ un movimento positivo che guarda con ottimismo al nostro futuro, per quanto diverso e ancora pieno di incertezze. Ed è un movimento trasversale che va oltre la nostra Testata giornalistica per unire tutti gli italiani che hanno voglia di tornare a guidare la loro automobile.

Coinvolgeremo tutti voi, come lettori, follower e fan e tanti altri personaggi, realtà o aziende con i quali presto torneremo a guidare. Con la convinzione che sarà più bello di prima.

Questo video è dedicato a tutti coloro che amano l’automobile e non vedono l’ora di ricominciare a viverla!

P.S. presto vi diremo di più. Intanto iniziate a seguire l’hashtag #torneremoaguidare