L'auto continua a sostenere la lotta al Coronavirus. La famiglia Agnelli ha donato 10 milioni alla Protezione Civile, ora FCA Bank supporta la Croce Rossa Italiana e la sua iniziativa "Il Tempo della Gentilezza", partecipando alla raccolta fondi - promossa da Crédit Agricole Italia - per garantire la consegna a domicilio di spesa e farmaci alle persone più bisognose, come gli over 65 e gli immunodepressi.

Le donazioni per questa iniziativa vengono fatte online su CrowdForLife.it, dove chiunque può fare la sua parte e sostenere la Croce Rossa Italiana nelle varie attività dentro e fuori gli ospedali. In quest'articolo invece vi spieghiamo come fare donazioni alla Protezione Civile e agli ospedali.

Anche auto a supporto

La donazione di FCA Bank ammonta a un milione di euro e servirà ad aiutare le persone che in questo momento si trovano in difficoltà economica. Insieme a Leasys, FCA Bank ha anche messo a disposizione della Croce Rossa Italiana una flotta di 300 vetture, tra Fiat e Jeep, ed ha donato cinque ambulanze su base Fiat Ducato.