I clienti dell'Audi R8 che hanno in programma qualche giro veloce in pista non possono dimenticarsi di scegliere l'impianto frenante con dischi carboceramici (da 19") che unito alle pinze freno in rosso lucido arriva a costare 11.360 euro.

Questi freni sono però in grado di raggiungere temperature di esercizio vicine ai 700 gradi e di fermare la sportiva tedesca senza affaticarsi anche dopo un uso intenso.