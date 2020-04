Mazda ha compiuto 100 anni, un traguardo importante che abbiamo ripercorso da poco con Andrea che ci ha svelato qualche curiosità sull'ormai ultra centenaria storia della Casa. Per celebrare l'occasione è stata lanciata l'edizione speciale 100th Anniversary Special Edition disponibile su tutta la gamma, MX-5 compresa.

Al momento è riservata esclusivamente al mercato giapponese e sarà disponibile fino a marzo 2021, con i preordini nelle concessionarie che partono da oggi. Mazda ha già dichiarato che in un secondo momento sarà disponibile anche su altri mercati ma ancora non si conoscono le date precise.

Da che cosa si riconosce una 100th Anniversary?

Le 100th Anniversary Special Edition si riconoscono subito dalla carrozzeria bicolore bianca (Snow Flake White Pearl Mica) con dettagli bordeaux omaggio alla prima vera auto prodotta da Mazda, la R360 Coupé del 1960. Il bordeaux inoltre lo troviamo anche sulla moquette all'interno e, sulla MX-5, sulla capote esterna (anche l'edizione speciale Cherry Edition aveva la capote dello stesso colore).

Non manca il logo celebrativo sulla chiave della macchina, all'interno su tappetini e poggiatesta e fuori sui coprimozzi dei cerchi e sui parafanghi. Questa caratterizzazione sarà applicata su tutti i modelli della gamma in modo da soddisfare le esigenze - e i gusti - di tutti i clienti, da chi desidera la sportiva con il vento tra i capelli a chi piace guidare rilassato magari stando seduto un po' più in alto.