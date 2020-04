Anche il settore auto è in prima linea nella lotta al Coronavirus, non solo con donazioni monetarie o veicoli messi a disposizione degli operatori sanitari (come ha fatto FCA Bank) o attraverso la fornitura - sempre gratuita - di materiale disinfettante (pensiamo ad Arexons). Tanti costruttori hanno iniziato a produrre mascherine e respiratori (come vi raccontiamo in quest'articolo) e in Spagna il primato spetta naturalmente a Seat.

Dopo 13 prototipi, un modello di respiratore ha superato tutti i test dell'Agenzia Spagnola di Medicina ed è pronto a essere prodotto in serie: si chiama OxyGEN ed è stato progettato gratuitamente dalla società Protofy.xyz. L'obiettivo è di produrne 300 al giorno sulla linea di assemblaggio della Seat Leon.

La chiave è il tergicristallo

Qui vi vogliamo raccontare come sono riusciti a concepire il respiratore: fra gli 80 pezzi meccanici ed elettronici necessari ci sono ingranaggi stampati, alberi del cambio e i motorini dei tergicristalli riadattati.

"Modificare una linea di assemblaggio che produce un sottotelaio per convertirla alla produzione di respiratori è stato un duro lavoro", dice Sergio Arreciado, dell'area Ingegneria di Processi di Seat. "Sono state coinvolte molte aree dell'azienda e ci siamo riusciti in tempi record, una settimana".

Come si può contribuire

