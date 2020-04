Visitare una fabbrica di auto non è cosa da tutti, di solito è riservata agli addetti ai lavori e per gli appassionati si tratta di un sogno ad occhi aperti. In questi giorni in cui tutti siamo a casa per limitare il contagio da Coronavirus, Audi ha pensato di aprire le porte del suo stabilimento ad Ingolstadt e renderlo visitabile online su audi.stream.

L'iniziativa è simile a quella di molti musei che in questa quarantena offrono così la possibilità di svagarsi, ma anche di arricchire il proprio bagaglio culturale (qui ad esempio trovate 15 musei dell'auto da visitare da casa con Google Maps). E' una conseguenza del Coronavirus, che ha reso virtuali le concessionarie e anche eventi importanti come il Salone di Ginevra.

Come funziona AudiStream

Per il live streaming innanzitutto c'è bisogno di un PC, perché al momento la visita guidata non si può effettuare da mobile. Il tour virtuale e interattivo dura circa 20 minuti e si consiglia l'uso di Google Chrome.

Il primo passo è andare su audi.stream e prenotare la propria visita. Per partecipare infatti si sceglie un giorno e un orario. Il programma di aprile è il seguente: