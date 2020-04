Kia anticipa un po' tutti e con la riapertura del suo stabilimento di Zilina in Slovacchia diventa il primo marchio europeo a riavviare la produzione auto dopo il Coronavirus. La ripartenza della fabbrica è per il momento parziale, visto che sono attivi due turni lavorativi sui tre della normale fase produttiva, come riporta Automotive News Europe.

Questa decisione, accompagnata dall'installazione di tende per il controllo della temperatura corporea dei dipendenti, viene presa in un paese come la Slovacchia che ad oggi conta un totale di 581 casi di contagio e 2 deceduti per Covid-19.

Per Skoda le riaperture frammentarie sono inefficaci

Forse proprio da questa "solitaria" riapertura in controtendenza con il resto dell'industria europea prende spunto l'ad di Skoda, Bernhard Maier, quando in un'intervista riportata da Automotive News dice: "Il riavvio della produzione auto in Europa dovrebbe essere coordinata dai governi, per via delle interconnessioni che esistono fra costruttori e fornitori".

Maier aggiunge poi che "una riapertura frammentaria degli impianti nei singoli paesi sarebbe inefficace" ed è una decisione che andrebbe pianificata a livello paneuropeo perché "la coesione sarà importante per ricominciare tutti assieme dopo la crisi".

Quando riapriranno le fabbriche europee?

Per avere un quadro più chiaro della situazione, ovvero per capire da quando e per quanto tempo le fabbriche di auto europee resteranno chiuse, è possibile fare uno schema basandoci anche sulle analisi di Automotive News.

Qui sotto trovate una tabella con la data (stimata) di riapertura degli stabilimenti auto in Europa, date queste ultime che potrebbero subire variazioni sulla base dell'andamento dei contagi e delle ordinanze di lockdown dei singoli Paesi.