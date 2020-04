Coronavirus. Torniamo a parlarne ancora una volta perché Jaguar Land Rover Italia è scesa in campo per aiutare la Croce Rossa Italiana (CRI) ed ha reso disponibile una piccola flotta di auto (tra cui il nuovo Defender) che saranno utilizzate insieme ai droni per le attività di monitoraggio e aiuto della popolazione.

I mezzi resi disponibili da Jaguar Land Rover a sostegno dell’iniziativa saranno inizialmente utilizzati dalla CRI in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, per poi essere trasferiti nel caso intervengano diverse necessità in altre Regioni.

Come sono utilizzati i droni

Tecnicamente queste unità di monitoraggio della CRI si chiamano SAPR (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e già venivano utilizzate dalla Croce Rossa per attività di ricerca e soccorso (SAR). Adesso i droni servono a comunicare alla popolazione (tramite speakers) i messaggi importanti che riguardano la salute e la sicurezza pubblica; lo screening aereo per individuare assembramenti e ridurre il rischio di contagio; controllare a distanza la temperatura corporea degli operatori sanitari e possono anche sanificare, tramite irrorazione aerea, zone a rischio come triage, ospedali da campo o tendostrutture.

Insomma, consegnare materiale sanitario urgente - come mascherine, dispositivi medici, tamponi e, dove necessario, defibrillatori - è solo la punta dell'iceberg.

Una collaborazione di vecchia data

Land Rover è al fianco della IFRC, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa da più di 65 anni, finanziando i progetti di preparazione alle emergenze e i relativi interventi in tutto il mondo. Inoltre in Italia la collaborazione tra Land Rover e la Croce Rossa Italiana, è attiva da oltre dieci anni a supporto di progetti di solidarietà verso le categorie più fragili e vulnerabili.

"Essere al fianco di Croce Rossa Italiana in questo momento di drammatica emergenza sanitaria Covid-19 - dice Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia -, è innanzitutto un dovere, ma anche una grande opportunità per poter contribuire, insieme a tantissimi altri, a fare qualcosa per il proprio paese, perché possa tornare presto a rialzarsi, sicuramente cambiato, ma più fiero e forte di prima".

Così tutti possiamo dare una mano

Per sostenere la Croce Rossa Italiana, lo ricordiamo, si può donare online su CrowdForLife.it, oppure qui vi spieghiamo come donare a ospedali e Protezione Civile.