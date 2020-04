Sul sito di Classic Driver, specializzato in auto di lusso, è apparsa un'offerta alquanto interessante. Stiamo parlando della Maserati Quattroporte Shooting Brake creata nel 2016, che attualmente si trova nel Regno Unito. La curiosità è che si tratta di una one-off realizzata da un privato e soprannominata Cinqueporte.

Come molti sanno, infatti, l'ultima generazione della berlina italiana non è mai stata proposta in variante wagon (così come le precedenti) e per questo progetto l'ispirazione è arrivata dalla Quattroporte Bellagio Fastback Touring realizzata da Touring Superleggera.

La genesi

Della familiare creata dal noto carrozziere italiano sono stati realizzati solo quattro esemplari. Nel 2013, un appassionato se ne fece sfuggire una ad un'asta di RM Sotheby’s e così decise di realizzare in autonomia una Quattroporte nella stessa salsa. Il progetto ha richiesto un notevole investimento di denaro e ben 1.500 ore di lavoro.

Fotogallery: Maserati Quattroporte Shooting Brake

7 Foto

La "Cinqueporte" che troviamo su Classic Driver è quindi un esemplare unico con all'attivo solo 14.000 Km.

L'allestimento

La carrozzeria è verniciata in Gunmetal Grey, mentre l'abitacolo è sui toni del nero. Sotto il cofano, invece, non c'è un rabbioso V6 o V8 benzina, ma il 6 cilindri turbodiesel di 3,0 litri, capace di sviluppare 275 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima. La potenza viene inviata alle ruote posteriori ed è gestita dal cambio ZF a 8 rapporti.

La dotazione comprende anche cerchi in lega da 20" rifiniti in nero. All'interno non mancano optional come i sedili con sistema di riscaldamento, navigatore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, tetto apribile e sistema keyless. Quanto costa? Non lo sappiamo, se vi interessa conoscere il prezzo dovete mettervi in contatto con i gestori del sito.