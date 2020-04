Ancora non sappiamo quando ripartirà la produzione delle auto in tutta Europa e nemmeno quella negli stabilimenti italiani di FCA, ma quello che è certo è che il gruppo del Lingotto ha raggiunto un accordo coi sindacati per essere pronta alla ripartenza dopo l'emergenza Coronavirus.

L'annuncio ufficiale parla di un'intesa siglata ieri fra Fiat Chrysler Automobiles e i sindacati italiani FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGLM, AQCFR e FIOM-CGIL per "attuare in tutte le proprie sedi italiane ogni possibile azione per garantire ad ogni lavoratore del Gruppo la massima sicurezza sanitaria al riavvio delle attività produttive che sono state sospese a causa del COVID-19".

"Nessuna deroga alla sicurezza delle persone"

Il costruttore italo-americano fa sapere poi che "analoga scrupolosa attenzione sarà anche rivolta ad ogni persona esterna all' Azienda che entrerà in tutti i siti di FCA" e che "tutte le misure saranno oggetto di un monitoraggio specifico da entrambe le parti. A confermare le cautele prese da Fiat ci sono poi le parole di Pietro Gorlier, COO della regione EMEA che dice:

"La salute e la sicurezza dei lavoratori sono le priorità principali di FCA... non ammettiamo nessuna deroga alla sicurezza delle persone".

Linee guida del Governo e dei virologi

In pratica l'accordo FCA-sindacati traccia delle linee guida sulle modalità di applicazione nell'azienda delle disposizioni del Governo per il contrasto alla diffusione di Covid-19, disposizioni che FCA ha sperimentato nei suoi stabilimenti in giro per il mondo e che sono state validate anche dal virologo Prof. Roberto Burioni dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Tante misure per salvaguardare la salute

Le azioni di profilassi e prevenzione del contagio previste da FCA sono varie e articolate, partendo dalle opere di pulizia, igienizzazione e sanificazione che sono state già intraprese in tutti gli impianti e negli uffici allo scoppio della pandemia e che saranno tutte riaggiornate prima del riavvio delle attività produttive.

Per elencarle tutte abbiamo stilato la tabella che trovate qui sotto e che riassume le misure previste al riavvio della fase produttiva delle fabbriche e uffici FCA.