In questo momento dobbiamo rimanere a casa, lo sappiamo, ma da appasionati non possiamo che contare i giorni a quando finalmente potremo risalire in auto, accendere il motore e fare due curve in compagnia.

In attesa di vederci tutti di persona però possiamo condividere sui social la nostra passione, le nostre auto, i modellini e i gadget: in tantissimi ci avete scritto per Torneremo a Guidare e ora anche Pagani si fa promotore di un movimento con la campagna #StayinYourGarage lanciata direttamente da Horacio Pagani dal suo garage personale.

"Dobbiamo continuare a vivere, dobbiamo continuare a sognare. Parlare delle cose che amiamo, la passione per le macchine"

Scendete in garage e fare sentire il sound della vostra auto

Horacio Pagani ci accoglie dentro quello che sembra essere il suo garage privato, dove si vedono parcheggiate una fiammante Jagaur E-Type del '63 e una delle ultime sue creazioni, l'hypercar Pagani Huayra Roadster BC da 802 CV. Le due auto però sono solo di sfondo, perché l'attenzione di Pagani è concentrata su due piccoli modellini - uno di una Jaguar E-Type uguale alla macchina che si trova in garage e uno di una Porsche 917 - e su una tazza Porsche, tutti ricordi d'infanzia dell'argentino. Piccoli oggetti sì, ma che in questo momento scatenano ricordi intensi e legati a sensazioni che presto speriamo tutti di riprovare.

Dopo aver parlato della sua infanzia, Pagani lancia una call to action direttamente dall'abitacolo della sua Huayra Roadster BC. Invita a rimanere a casa, ma anche a scendere ognuno nel proprio garage e far sentire il sound della propria auto, facendo un video e inviarlo alla Casa con l'hashtag #StayinYourGarage. Esattamente come fa lui che, premendo sul tasto start, fa risvegliare l'enorme V12 della BC da troppo tempo addormentato.