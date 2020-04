Il Coronavirus ha obbligato a rivoluzionare le interazioni umane e il mondo delle vendite ne ha fortemente risentito, settore auto compreso: le concessionarie sono chiuse e le Case devono sperimentare nuovi canali di comunicazione tra venditore e cliente.

Renault e Dacia hanno aperto i propri showroom via web mentre DS segue l'esempio di Tesla sulla consegna dell'auto direttamente a domicilio. Il servizio si chiama DS Delivery Valet: ecco come funziona.

Auto a domicilio: come funziona il servizio

Il servizio DS Delivery Valet può essere utilizzato da tutti i clienti che hanno scelto una DS 3 Crossback o una DS 7 Crossback e sono in attesa dell'auto. Dopo aver scelto un indirizzo a piacimento, la Casa penserà alla consegna affidando la macchina ad un trasportatore specializzato che provvedderà anche ad attivare un processo di sanificazione dell’impianto di climatizzazione ed igienizzazione dell’abitacolo.

Dopo la consegna è prevista la presentazione e la spiegazione dell’auto in video call da parte del venditore, esattamente come se ci si trovasse in una concessionaria, per raccogliere anche dubbi e feedback su questa nuova tipologia di servizio.